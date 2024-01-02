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İzmir Valisi Süleyman Elban, AA'nın 2023 Yılının Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, AA'nın 2023 Yılının Fotoğraflarını Oyladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasından seçilen kareleri oyladı. Vali Elban, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceledi ve en etkileyici olanları tercih etti. Oylama sonucunda, 'Yılın Kareleri' belirlenecek.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AA\'nın 2023 Yılının Fotoğraflarını Oyladı
02.01.2024 - 13:43,
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Vali Elban, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar imzalı "Depremin Umudu" adlı fotoğrafı oylayan Elban, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı fotoğrafını tercih etti.

Vali Elban, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un TEKNOFEST İzmir'de çektiği "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş imzalı "Mete'nin nişanı" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında her yıl olduğu gibi yine şaheserlerin bulunduğunu belirten Elban, seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

Filistin ile ilgili fotoğrafların insanın içini acıttığını ifade eden Elban, "İnsanı insanlığından utandıran fotoğraflar içerik açısından. Yoksa fotoğrafçı, sanat açısından çok kaliteli fotoğraflar. Neyse ki Anadolu Ajansının hayata, yaşama, spora dair umut veren fotoğrafları var. İnşallah 2024 yılında bu umudu yaşatırız." dedi.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" belirlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Valisi Süleyman Elban, AA'nın 2023 Yılının Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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