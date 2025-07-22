İzmir ve Aydın'da Aşırı Sıcaklar Yaşamı Zorlaştırıyor

İzmir ve Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Özellikle öğle saatlerinde Konak Atatürk Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi alanlarda sıcak hava nedeniyle normal günlere göre insan yoğunluğu azaldı.

Kentte termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı görülürken, vatandaşların daha çok park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih ettiği, bazı kişilerin de güneşten korunmak için şapka taktığı ve yelpaze kullandığı gözlendi.

Vatandaşlardan Metin Gürbey, tatil için Antalya'dan İzmir'e geldiğini söyledi.

Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Gürbey, "Antalya'dan İzmir'e geldik ama burada da aynı sıcakları bulduk. O yüzden havluyu omzumdan eksik etmiyorum, sık sık terimi siliyorum. Çok bunaldık, her çeşme bulduğumuzda elimizi yüzümüzü yıkıyoruz." dedi.

Onur Tanır ise dışarı çıkarken sıcaklığa karşı önlemlerini aldıklarını vurguladı.

Tüm gün güneş kremi kullandığını dile getiren Tanır, "Güneş kremi kullanmadan çıkmıyoruz. Gözlüğümüzü gözümüzden çıkarmıyoruz. Eşim de yelpazesini yanından hiç ayırmaz. Sıcaklardan bunalmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Konak Atatürk Meydanı'nda kuş yemi satıcılarından Mehmet Ulus da sıcaklardan dolayı satışlarının düştüğünü dile getirdi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca kapalı ve serin alanlarda kalınması, dışarı çıkılması gerekiyorsa da gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da da bunaltıcı bir hava hakim.

Kentin normal günlerde yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik gözlendi. Dışarıya çıkmak zorunda olanların bazıları gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Döner ustası Necmettin Şimşek, mesleği dolayısıyla sıcak havanın etkisini çok daha fazla hissettiğini kaydederek, "Çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Bizim sektör hep böyledir. Yazın muhteşem bir sıcaklık oluyor. Ekmek davası katlanıyoruz." diye konuştu.

Ayşe Coşkun ise pazar alışverişi için dışarı çıktığını, tansiyon hastası olduğu için şemsiye taşıdığını söyledi.

Elindeki poşeti başına tutarak yürüyen Nihal Tekin de "Aşırı bunaltan bir hava var. Sıcak demek az olur aşırı sıcak bir hava… Torbam var onu başıma koyarak korunmaya çalıştım." diye konuştu.

Öte yandan sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek için Didim ilçesindeki Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.