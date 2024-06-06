İzmir ve Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir ve Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı

İzmir ve Balıkesir\'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, isimleri geçen ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'in merkez ilçeleri, Torbalı ve Kemalpaşa ile Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

06.06.2024 09:13
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İzmir ve Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, İzmir merkez ilçeleri, Torbalı ve Kemalpaşa ile Balıkesir'de düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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