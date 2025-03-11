İzmir ve Bursa Tiyatroları Arasında Oyun Değişim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İzmir ve Bursa Tiyatroları Arasında Oyun Değişim Protokolü İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile imzaladığı protokolle iki şehirde tiyatro oyunlarını paylaşmaya başladı. İzBBŞT'nin 'Yolcu' adlı oyunu Bursa'da sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

11.03.2025 10:30  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında imzalanan protokol ile iki tiyatro arasında "Oyun Değişim Programı" başlatıldı. Bu kapsamda İzBBŞT'nin "Yolcu" adlı oyunu Bursalı tiyatroseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında "Oyun Değişim Programı" protokolü imzalandı. İki tiyatronun sahnelediği oyunları belli bir takvim dahilinde karşılıklı olarak paylaşmayı kapsayan protokol kapsamında İzBBŞT'nin "Yolcu" adlı oyunu Bursa'da sahnelendi. Nazım Hikmet'in yazdığı, Orhan Alkaya'nın yönettiği oyun, iki gün üst üste Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. İzmir Şehir Tiyatroları oyuncularının performansı büyük beğeni topladı.

"Buluşmalarımız devam edecek"

Temsilin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar oyunculara çiçek takdim etti. Düşenkalkar yaptığı konuşmada "Oyuncularımızın akıttığı bu alın terini ve iki tiyatromuzun ilk kez buluşmasını kutlayarak bu çiçeği takdim ediyorum. Tiyatro insanlarının sesi susmamalı; yüreğimiz, beraberken sımsıcak. Çoğalarak büyürüz, çoğalarak var oluruz… Bu nedenle İzmir Şehir Tiyatroları ile bir protokol imzaladık. Buluşmalarımız devam edecek. Biz de oyunlarımızı İzmir'e götüreceğiz, onlar da bizi sıkça ziyaret edecek. Yolcu ilk oyunları oldu, biz de nisan ayının ikinci haftasında İzmir'de sahne almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolcu oyunu hakkında

Kurtuluş Savaşı sürerken, hiçbir trenin durmadığı bir istasyonda, savaştan habersiz, "dünyaları yalnız kendilerinden ibaret olan" üç kişinin durumunu anlatan Nazım Hikmet'in Yolcu oyunu, Orhan Alkaya rejisiyle "Kuvayi Milliye" fonunda yorumlanıyor. Oyunda, Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Efe Ünal ve Deniz Gürzumar rol alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Bursa Tiyatroları Arasında Oyun Değişim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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