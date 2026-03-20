İzmir ve çevre illerde bayram namazı kılındı

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

İzmir'de vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

Alsancak Hocazade Camii'ni dolduran cemaat, namazın ardından dua etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı kılındı.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar bayram namazı için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'yi doldurdu.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

Namaz sonrası Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada kurulan çadırda vatandaşlara çay, simit ve peynir ikram edildi.

Manisa, Uşak ve Aydın'da da vatandaşlar bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın etti.

İl merkezlerindekiler başta olmak üzere kent genelindeki camilerde saf tutan vatandaşlar, namazın ardından dua edip bayramlaştı.