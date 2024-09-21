İzmir ve Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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İzmir ve Kapıkule'de Kaçakçılık Operasyonu

İzmir ve Kapıkule\'de Kaçakçılık Operasyonu

Bakanlık, İzmir'de 6,1 ton kaçak tütün ve Kapıkule'de 28 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

21.09.2024 12:51
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TİCARET Bakanlığı, İzmir ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6,1 ton kaçak tütün ile 28 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depo takibe alındı. Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saclarla çevrili korunaklı depoya yönelik baskın yapıldı. Yapılan aramada piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 koli ele geçirildi.

LPG TANKINA GİZLEMİŞLER

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç takibe alındı. X-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama gerçekleştirilen aracın LPG tankına preslenerek gizlenmiş 28 kilogram kokain ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili İzmir ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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