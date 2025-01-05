İzmir Vizyon 2074 Paneli: Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi çalışmaları kapsamındaki "Nasıl Bir İzmir" serisinin beşinci paneli, "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlığı ile gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. Toplam 8 panel ve 8 atölye çalışmasından oluşan "Nasıl Bir İzmir" serisinin beşinci paneli İzQ Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erdil: "Eğitimde büyük bir erozyon mevcut"

"Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlıklı panelin ilk konuşmacısı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil, kalkınma yolunda planlamanın büyük önem taşıdığını ancak uygulanabilen planın iyi bir plan olarak tanımlanabileceğini, aksi halde dilek listesinden öteye geçemeyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Erdil, Türkiye'de bir 'Ar-Ge fetişizmi' olduğunu, oysa Ar-Ge olmadan da inovasyon yapılabileceğini ifade ederken, "Eğitimde büyük bir erozyon mevcut, kamu kaynaklarıyla yetiştirilen öğrencileri yurt dışına kaçırıyoruz. Üniversitelerde bu kadar teknoloji transfer ofisine ihtiyacımız var mı? Birçok üniversitenin bu ofislere paralel oranda patent üretimi yok. Açık bilgi ekosistemlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Lenger: Yaratıcılık temelli inovasyon tercih edilmeli

Erdil'in ardından söz alan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger ise kentsel inovasyon stratejileri üzerinde durdu. Lenger, sosyal girişimciliğin kritik bir başlık olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kar amacından çok sosyal refah önemlidir. Bu girişimcilik türü ile marjinalleşmiş grupların güçlendirilmesi, giderilmemiş ihtiyaçların giderilmesi, sosyal sermaye geliştirilmesi amaçlanır. Akıllı kent ve akıllı yönetişim başlığına gelecek olursak, bilgi iletişim teknolojileri ve yapay zeka ile kentlerin yönetiminin sürdürülebilirliğini ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir anlayış hakim olmalı. Akıllı enerji yönetim sistemleri ile kaynakların verimli kullanımı, yurttaşlara daha iyi hizmet verilmesi sağlanmalı. Konvansiyonel inovasyonun tersine düşük maliyetli, basit, büyük tüketici gruplarına yönelik ve yaratıcılık temelli inovasyon tercih edilmeli."

"Mevcut inovasyon anlayışı değişmeli"

Panelin son konuşmacısı olan Kastamonu Entegre A.Ş.'den Dr. Hüseyin Güler, bugün konuşulan sorunların kaynağının hakim inovasyon anlayışı olduğuna ve bu anlayışın hızlı tüketim, aşırı kentleşme, aşırı kaynak tüketimi, kaynakların verimsiz kullanımı gibi sorunları doğurduğuna işaret etti. Fosil yakıtlara dayanan motorlar, tek kullanımlık plastikler, monokültür tarımın bunun örnekleri olduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

"Mevcut inovasyon yaklaşımına alternatif, sorumlu bir inovasyon yaklaşımıdır. İnovasyonun 'ihtiyaç var mı', 'yapılabilir mi', 'yapmaya değer mi' şeklindeki üç sorusu yeterli değil. Bunlara 'sürdürülebilir mi' ve 'etik mi' sorularını da eklemek gerekiyor. Yaşam alanlarında, binalarda doğal malzemelerin kullanımını nasıl artırabileceğimize yönelik çalışmalıyız. Çünkü bu doğal malzemelerin karbon ayak izinin düşük olması ve karbon yutağı olma özelliği var. Vizyon 2074, keşif odaklı olmayı gerektiriyor ve bugünün verimlilik odağından çıkıp oraya gidebilmeye odaklanmamız gerekiyor. Bugün ve yarın arasında dengeli bir yaklaşıma ihtiyacımız var."

Panel, konuşmaların ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Panel serisi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı tarafından kurgulanan "Nasıl Bir İzmir" çalışması, iki haftada bir tüm İzmirlilerin katılımına açık olarak gerçekleşecek paneller ve bunları takip eden atölye çalışmaları ile devam edecek.