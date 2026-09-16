İzmirim Kart’ta yeni dönem

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin toplu ulaşımda kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne (EÜTS) ilişkin ihalesi sonuçlandı. Yeni dönemde sistemin altyapısı güçlendirilecek, mobil ve temassız ödeme deneyimi geliştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin yaptığı, İzmir genelinde toplu ulaşımda kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin (EÜTS) işletilmesi, bakımı, onarımı, geliştirilmesi ve teknik destek hizmetlerini kapsayan hizmet alımı ihalesi sonuçlandı. Yeni dönemde EÜTS'nin geliştirilmesi, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak eklentilere sahip olması ve altyapısının performans, güvenlik, süreklilik ve kullanıcı deneyimi açısından da geliştirilmesi hedefleniyor.

EÜTS ALTYAPISI BAŞTAN SONA GELİŞTİRİLECEK

Yeni dönem yalnızca mevcut cihazların bakım ve onarımıyla sınırlı kalmayacak. Elektronik ücret toplama sisteminin işletilmesi, teknik desteği, yazılım ve donanım geliştirmeleri ile sistemin teknolojik altyapısının yenilenmesi çalışmaları birlikte yürütülecek. Bu kapsamda; validatörler, sürücü kontrol panelleri, merkezi yönetim yazılımları, veri tabanı altyapısı, mobil ödeme sistemleri, güvenlik altyapısı, bilet satış ve yükleme cihazları, turnikeler ile elektronik ücret toplama sisteminin diğer donanım ve yazılım bileşenlerinin bakım, onarım, geliştirme, entegrasyon ve teknik destek çalışmaları gerçekleştirilecek. Sistem; otobüs, metro, tramvay, vapur, banliyö ve teleferik gibi ulaşım araçlarında kullanılan İzmirim Kart ve Bilet 35 altyapısını kapsayacak.

BİNLERCE YENİ CİHAZ SİSTEME DAHİL OLACAK

İhale kapsamında elektronik ücret toplama altyapısının önemli bir bölümünün yeni nesil cihazlarla yenilenmesi planlanıyor. Teknik şartname kapsamında yüklenici tarafından; 2 bin 852 validatör, bin 975 sürücü kontrol paneli, 10 denetim cihazı, 5 bin SAM kart temin edilecek. Yeni nesil cihazlarla birlikte elektronik ücret toplama altyapısının performans, güvenlik, süreklilik ve kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi hedefleniyor.

VATANDAŞ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRECEK TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Yeni sistem altyapısıyla birlikte vatandaşların günlük kullanımda karşılaştığı sorunlara yönelik teknolojik iyileştirmeler hayata geçirilecek. Yeni nesil validatörlerin gelişmiş kamera ve QR okuma teknolojileri sayesinde, güneş ışığı gibi dış ortam koşullarının QR kod okuma performansı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Yeni nesil kiosk cihazlarıyla vatandaşların banka veya kredi kartlarını kullanarak İzmirim Kartlarına bakiye yükleme işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi sağlanacak. Mobil uygulama üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemlerinde de yeni teknoloji altyapısının devreye alınmasıyla, yüklenen bakiyenin doğrudan İzmirim Kart'a aktarılması hedefleniyor. Böylece yükleme sonrasında kartın farklı bir cihaza okutularak talimat alınması gerekliliğinin ortadan kaldırılması planlanıyor.

100 GÜNLÜK HAZIRLIK VE DEVİR SÜRECİ

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 100 günlük hazırlık ve devir alma süreci uygulanacak. Bu süreçte mevcut sistemin donanım, yazılım ve entegrasyonlarının yüklenici firmaya devri gerçekleştirilecek. Sistem geçiş testleri ise hazırlık sürecinin 45'inci gününden itibaren başlayacak.

Testlerde; İzmirim Kart, Bilet 35, Gittiğin Kadar Öde, Artı Para, Halk Taşıt, EMV temassız banka ve kredi kartı ödemeleri gibi farklı kullanım ve ödeme senaryoları değerlendirilecek.

İZMİR'İN DİJİTAL ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni dönemle birlikte İzmirim Kart Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yalnızca mevcut operasyonunun sürdürülmesi değil, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeni nesil donanımlar, merkezi yazılım altyapısı, mobil ödeme sistemleri ve güvenlik bileşenlerinin birlikte geliştirilmesiyle İzmir'in elektronik ücret toplama altyapısının daha güvenli, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından yürütülecek çalışmalarla İzmirim Kart altyapısının teknolojik olarak güçlendirilmesi, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir toplu ulaşım ödeme deneyimi sunulması ve İzmir'in dijital ulaşım altyapısının uzun yıllar hizmet verecek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

SÖZLEŞME SÜRESİ 53 AY OLARAK BELİRLENDİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen ihalede, yaklaşık maliyeti 1 milyar 136 milyon 768 bin 966 TL olarak belirlenen işi, 818 milyon 750 bin TL bedelle Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ kazandı. İhaleyi kazanan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, İzmirim Kart Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nde mevcut durumda alt yüklenici olarak görev yapan firma. Dolayısıyla yeni dönem kapsamında sistemi yürütecek firma, mevcut EÜTS altyapısında halihazırda görev yapan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ oldu. İhale kapsamında sözleşme süresi 53 ay olarak belirlendi.