İzmirli Futbolseverler Dev Ekranlarda Milli Maçı İzledi - Son Dakika
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İzmirli Futbolseverler Dev Ekranlarda Milli Maçı İzledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçı, İzmirli futbolseverler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranlarda izledi. Alsancak Gündoğdu Meydanı, Göztepe Denizaltı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önüne kurulan dev ekranlarla İzmirliler milli maç coşkusunu hep birlikte yaşadı.

07.07.2024 11:53  Güncelleme: 13:05
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(İZMİR) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçı, İzmirli futbolseverler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranlarda izledi. Alsancak Gündoğdu Meydanı, Göztepe Denizaltı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önüne kurulan dev ekranlarla İzmirliler milli maç coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen karşılaşmada maç saati yaklaştıkça İzmirliler, kurulan dev ekranların önüne akın etti. Genci yaşlısı, kadın erkek demeden herkes milli takımın Hollanda karşısındaki mücadelesini heyecanla takip etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonu, futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Meydanlara akın ettiler

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekran önünde toplanan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Göztepe Denizaltı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önündeki ekranlarda da yoğun bir ilgi vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonu, İzmirlilere birlikte maç izleme keyfini yaşatırken, aynı zamanda Milli Takım'a olan sevgiyi ve desteği de gözler önüne serdi.

"İzmir hep bir arada olsun"

İzmirli futbolsever Turay Tugun, "Milli beraberliği ve bu coşkuyu bir arada yaşamak çok güzel. İzmir halkı olarak burada bizi Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya getirmesi muazzam bir duygu. Gerçekten İzmir hep bir arada olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi. Başka bir futbolsever Çağlayan Atay ise birlikte maç seyretmenin harika bir duygu olduğunu belirtti. Atay, "Gerçekten iyi bir çalışma. Destekliyoruz, devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teşekkürler çocuklar

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün Türkiye-Hollanda maçıyla sona erdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan milli takım, ikinci yarıda mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmirli Futbolseverler Dev Ekranlarda Milli Maçı İzledi - Son Dakika

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