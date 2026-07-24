İzmit Belediye Başkanı Hürriyet Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 23 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Hürriyet'in, tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.