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İzmit'te 200 Yıllık Gelenek: Kaz Bayramı - Son Dakika
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İzmit'te 200 Yıllık Gelenek: Kaz Bayramı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri işbirliğiyle düzenlenen Kaz Bayramı için hazırlıklar yapılıyor. Her yıl ocak ayının ikinci yarısında kutlanan bayramda, yöresel kültürel değerler tanıtılıyor ve yöresel ikramlar sunuluyor. Bayram hazırlıkları aylar öncesinden başlayarak, kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Kazlar, bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilerek temizleniyor ve özenle hazırlanan etler, bayram sabahı fırına sürülerek pişiriliyor. Bölge halkı, savaş yıllarında dahi bu geleneği yaşatmaya özen göstererek, 200 yıl boyunca Kaz Bayramı'nın günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

İzmit\'te 200 Yıllık Gelenek: Kaz Bayramı
04.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:24
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Kaz Bayramı" için hazırlık yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri işbirliğiyle geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı", 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin yöresel kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

Kaz Bayramı, her yıl ocak ayının ikinci yarısında, mahalle büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor.

Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan mahallelerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor.

Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza ediliyor.

200 yıl boyunca geleneğin günümüze ulaşması sağlandı

Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA
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