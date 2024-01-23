 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te alkol aldığı arkadaşını tüfekle öldüren sanık: Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te alkol aldığı arkadaşını tüfekle öldüren sanık: Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı İsmail Kütük'ü nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Erdem Diril, tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, tüfeği doğrulttuğunda elim tetikteydi ve tüfek patladığını söyledi. Diril, alkol olmasaydı bu olayın gerçekleşmeyeceğini belirtti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi ve Diril'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmit\'te alkol aldığı arkadaşını tüfekle öldüren sanık: Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi
23.01.2024 - 18:42,
Abone Ol

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı İsmail Kütük'ü (54), nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Erdem Diril (34), tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, "Tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

Olay, geçtiğimiz 21 Haziran'da İzmit ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Diril, birlikte alkol aldığı sırada nişanlısına küfür etmekle suçladığı arkadaşı İsmail Kütük'ü tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Diril, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Diril hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'YERE DÜŞMEYİNCE 2 KEZ DAHA TETİĞE BASTIM'

Olayın ilk duruşması Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Diril, öldürülen İsmail Kütük'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olayı anlatan sanık Diril, İsmail Kütük ile akşam buluşup birlikte alkol aldıklarını belirterek, "İsmail'e alkolü bırakacağımı, nişanlımın 2 aylık hamile olduğunu, nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim. İsmail bana, 'beraber olduğun kişi başkaları ile beraber oluyor, o çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma iftira attı ve küfür etti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıktım. Yüzüme tükürüp bana küfür etti ve tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrulttum. İsmail tüfeğin namlusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın' diyerek küfür etti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesi ile 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" diye konuştu.

'ALKOL ALDIĞIM ZAMAN BAZEN HAVAYA ATEŞ EDERDİM'

Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Erdem Diril, "Olay günü hatırladığım kadarıyla 14-15 bira içtim. Olay esnasında alkollüydüm. İsmail de 4-5 bira içmiştir. İsmail ile geçmişe dayalı husumetim yoktur. Kırsal kesimde oturduğum için tüfeği sürekli arabamda bulunduruyordum. Alkol aldığım zaman bazen havaya ateş ederim. O yüzden olay günü tüfeği yanıma yere koymuştum. Alkol etkisiyle olay gerçekleşmiştir. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ertelerken, Erdem Diril'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mahkeme, Tutuklama, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te alkol aldığı arkadaşını tüfekle öldüren sanık: Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi - Son Dakika


21:48
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te alkol aldığı arkadaşını tüfekle öldüren sanık: Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement