İzmit\'te karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Hacı P. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, alınan raporlar itibarıyla sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da celse arasında sunduğu yazılı savunmayı tekrarlayarak, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan daha önce alınan raporları gözeterek, esasa katkı sağlamayacağı görüşüyle talebi oy birliğiyle reddetti.

Sanık Hacı P. ise eşini sevdiğini, kendisine zarar vermek istemediğini, eşinin yara aldığını da hatırlamadığını savundu.

Eşini daha önce yaşadıkları ve duydukları nedeniyle "hocalara" götürdüğünü dile getiren Hacı P, olay anında vızıltı ve sesler duyduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, cezada indirim uygulamadı.

Olay

İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde 30 Mart 2022'de tartışma sonucu eşi Hacı P. tarafından bıçaklanan Ayşe P, evden çıkarak komşularından yardım istemiş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çocuğunu alarak kaçan zanlı, bir gün sonra Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde saklandığı evde yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı.