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İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmit\'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı
05.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:45
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Yenişehir, Kocaeli, Güneş, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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