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İzmit'te Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli, alışveriş yapmak için ayrıldıktan sonra tekrar olay yerine gelerek saldırıyı sürdürdü. Mahalle bekçilerinin müdahalesiyle teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan kurban ise hastaneye kaldırıldı.

İzmit\'te Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
05.01.2024 - 02:01,  Güncelleme: 02:03
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., yakındaki kuruyemişçiden alışveriş yaptıktan sonra tekrar olay yerine gelerek silahını bir kez daha ateşledi. Mahalle bekçilerinin havaya ateş açmasının ardından teslim olan Y.Ö. gözaltına alınırken, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İzmit 'in Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kuşak Sokak'taki tramvay yolu inşaatının bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında bulunan Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.Ö. tabancayla S.Ç.'ye ateş etti. S.Ç., yere yığılırken iddiaya göre Y.Ö., yakında bulunan kuruyemiş dükkanına gitti. Kısa süre sonra tekrar olay yerine gelen Y.Ö., yerde kanlar içerisinde yatan S.Ç.'ye ateş etmeye devam etti.

UYARI ATEŞİ SONRASINDA TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan mahalle bekçileri, kısa sürede olay yerine geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından Y.Ö., tabancasını bırakarak teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınan Y.Ö.'nün emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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