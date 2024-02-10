İzmit'te tır çay ocağına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te tır çay ocağına çarptı: 4 yaralı

İzmit\'te tır çay ocağına çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın çay ocağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çay ocağına girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Tır sürücüsü polis merkezine götürüldü. Kazada çay ocağı işletmecisi ve müşteriler büyük korku yaşadı.

10.02.2024 17:59
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın çay ocağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul istikametine giden Ö.K. idaresindeki 34 BZ 5300 plakalı tır, Yenidoğan Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çay ocağına çarptı.

Kazada çay ocağı önünde oturan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çağ ocağında ve yanındaki ayakkabıcı ile depoda hasara yol açan kaza sebebiyle kara yolunun İzmit kesiminde ulaşımda aksama yaşandı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza esnasında çay ocağında bulunan müşterilerden Kasım Yılmaz, arkadaşlarıyla çay içerken birden kuvvetli fren sesi duyduğunu belirterek, "Dükkanın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. Tır da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkana girdi." dedi.

Çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer ise "Tır yoldan çıktı, direkt dükkana girdi. Dükkanda hasar çok. Tam çay yapıyordum, daldı içeri. Dükkanın içi karardı, ondan sonra her şey toz duman." diye konuştu.

Kaynak: AA

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