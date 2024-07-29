İznik'te düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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İznik'te düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu olan K. Özkaya (4), babaannesinin evinde oyun oynarken camdan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuğun tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

29.07.2024 09:31
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Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K. Özkaya (4), İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen K. Özkaya'nın tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik'te düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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