İznik\'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

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BURSA'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik- Adapazarı yolu Karatekin Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden E.E. (35) yönetimindeki 15 BEG 554 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen F.Ş. (47) idaresindeki 16 ALH 901 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.