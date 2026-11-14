İZSU, Seferihisar\'da Kokarazmak Deresi\'ni 150 milyon TL\'lik yatırımla genişletecek

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'da taşkın riskini azaltmak amacıyla Kokarazmak Deresi'nde çalışma başlattı. Payamlı ve Doğanbey mahallelerini ilgilendiren proje kapsamında derenin 1,6 kilometrelik bölümü, 150 milyon liralık yatırımla genişletilecek. Çalışmaların Haziran 2027'de tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarına karşı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'da geçen kış ve ilkbahar aylarında yaşanan taşkınların ardından Kokarazmak Deresi'nde çalışma başlattı. 150 milyon liralık yatırım kapsamında derenin yerleşim alanlarından geçen bölümü genişletilerek yağmur suyu taşıma kapasitesi artırılacak. Projeyle özellikle yoğun yağışlarda çevredeki evlerin ve yerleşim alanlarının su baskınlarından korunması hedefleniyor.

1,6 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI GENİŞLETİLECEK

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kokarazmak Deresi'nin 1,6 kilometrelik bölümü genişletilecek. Böylece yağmur suyunun daha güvenli ve rahat akması sağlanacak. Geçmiş yıllarda Payamlı Deresi'nin yerleşim alanından geçen bölümünün kapatılarak suyunun Kokarazmak Deresi'ne yönlendirilmesi nedeniyle iki derenin suları aynı noktada birleşiyor. Bu nedenle çalışmada öncelikle Kokarazmak Deresi'nin su taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SU BASKINLARINA NEDEN OLMUŞTU

Seferihisar'ın Payamlı Mahallesi, 2026 yılının şubat ve nisan aylarında etkili olan sağanak yağışlardan olumsuz etkilendi. Şubat ayının ilk altı gününde bölgede metrekareye toplam 120 kilogram yağış düştü. Kokarazmak ve Payamlı derelerinde meydana gelen taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı. Nisan ayında etkili olan yağışlar da bölgede yeniden su baskınlarına ve maddi zarara yol açtı. Yaşanan taşkınların ardından dere yataklarının daha fazla su taşıyabilecek şekilde düzenlenmesi için hazırlıklar tamamlandı ve çalışma başlatıldı.

ORMAN YANGINLARI TAŞKIN RİSKİNİ ARTIRDI

Bölgedeki taşkın riskini artıran etkenlerden biri de 2025 yılının temmuz ayında meydana gelen orman yangınları oldu. Seferihisar'ın Ürkmez, Orhanlı ve Payamlı bölgelerinde geniş ormanlık alanların zarar görmesiyle yağmur suyunu tutan bitki örtüsü azaldı. Bu durum, şiddetli yağışlarda suyun toprağa karışmadan hızla dere yataklarına ulaşmasına ve taşkın riskinin artmasına neden oldu.

PAYAMLI DERESİ İÇİN DE PLANLAMA SÜRÜYOR

2027 yılının haziran ayında tamamlanması planlanan yatırımla Kokarazmak Deresi'nin su taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Kokarazmak Deresi'ndeki çalışmaların yanı sıra Payamlı Deresi'nin de taşkınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi için planlama çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarla bölgenin aşırı yağışlara karşı dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.