İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi

İztuzu Plajı\'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi
05.07.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Caretta caretta'ların yaşamını sergileyen müze, ziyaretçilere eğitim ve farkındalık sunuyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Caretta carettaların yaşam mücadelesini gözler önüne seren müze, kaplumbağaların yumurtadan denize uzanan yolculuğunu ve karşılaştıkları tehlikeleri ziyaretçilere uygulamalı olarak aktarıyor.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) bünyesinde 2009 yılında hizmete açılan Türkiye'nin ilk Deniz Kaplumbağaları Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede, caretta carettaların yumurtadan çıkışından yetişkinliğe kadar geçen yaşam evreleri görseller, maketler ve bilgilendirici panolarla anlatılıyor. Doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiren deniz kaplumbağalarının iskeletleri de sergilenirken, deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri gözler önüne seren balıkçı ağları, misinalar, olta iğneleri, zıpkınlar ve tekne pervaneleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzenin en dikkat çeken bölümlerinden birini ise Türkiye'de bir deniz kaplumbağasına takılan ilk üç boyutlu çene protezi oluşturuyor. Tekne çarpması sonucu alt çenesinin büyük bölümünü kaybeden ve DEKAMER'de tedavi edilen AKUT-3 isimli caretta carettaya özel olarak tasarlanan protez hem tedavi sürecinin başarısını hem de deniz kaplumbağalarının rehabilitasyonunda gelinen noktayı gözler önüne seriyor.

DEKAMER Proje Asistanı Fatih Polat, "DEKAMER Kaplumbağa Hastanesi misyonuyla burada göreve başladıktan sonra, bölgede yaşayan bazı deniz canlılarına ait materyalleri toplamaya başladık. Daha sonra bunları, merkezimize gelen ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde 'Deniz Hayvanları Müzesi' gibi sergilemeye başladık. Bu alanda, uzmanlık alanımız olmamasına rağmen, ölü olarak karaya vurduktan sonra iskeletlerini birleştirdiğimiz iki yunusun iskeleti de bulunuyor. Ayrıca Akdeniz'in yerli türü olan ve kıyılarımıza yuva yapan caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağası türlerine ait iskeletler de müzemizde yer alıyor" dedi.

İLK KEZ PROTEZ TAKILAN DENİZ KAPLUMBAĞASI DA SERGİLENİYOR

Polat, "Yıllar içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sırasında, albino olarak dünyaya gelen, pigment oluşumu gerçekleşmeyen ve ne yazık ki doğada yaşamını sürdüremeyen bazı yavru deniz kaplumbağalarını da ölü olarak bulduk. Bunun yanı sıra farklı gelişim dönemlerinde hayatını kaybeden bazı yavruların örneklerini de eğitim ve farkındalık amacıyla koruyarak sergiliyoruz. Müzemizin en önemli parçalarından biri ise 2015 yılında dünyada ilk kez bir deniz kaplumbağasına protez organ takılması operasyonunun uygulandığı Akut-3 isimli deniz kaplumbağamızdır. Akut-3 de bugün müzemizde korunuyor ve ziyaretçilerimize tanıtılıyor" diye konuştu.

Ziyaretçilere yürüttükleri çalışmaları detaylıca anlattıklarını belirten Polat, şunları söyledi:

"Kumsalların izlenmesi, yuvaların korunması, deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü, karşılaştıkları tehditler ve yürüttüğümüz rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgiler veriyoruz. Böylece ziyaretçilerimiz hem deniz kaplumbağalarını daha yakından tanıyor hem de keyifli ve öğretici bir zaman geçiriyor. Ayrıca müzemizi ziyaret eden çocukların ve gençlerin çizdiği resimleri de duvarlarımızda sergiliyoruz. Bunu hem onların emeklerini onurlandırmak hem de ziyaretlerinin unutulmaz bir anıya dönüşmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz."

Kaynak: DHA

Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı Sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon hastaya ilaç desteği kararı
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
08:30
Araç sahiplerine kötü haber Motorine okkalı bir zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 10:56:48. #7.13#
SON DAKİKA: İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.