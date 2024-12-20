İztuzu Plajı'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İztuzu Plajı'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı

İztuzu Plajı\'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı

Muğla'nın İztuzu Plajı, günlük yaşama katkılarının yanı sıra, 500 bin ton yıllık kefal üretimi ile Arap ülkelerine 250 bin ton kefal ihraç ediyor. Dalyan'daki yerel balıkçılar, taze balıkları toplayarak iç ve dış piyasalara sunuyor, ayrıca havyar üretimi ile dikkat çekiyor.

20.12.2024 10:18  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda doğal olarak yetiştirilen 500 bin ton kefalin 250 bin tonu Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca'da, turizmin yanı sıra balıkçılıkta da ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dalyan Kanalı'nda üretimi gerçekleştirilen kefal, dünyaya satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar, sabah erken saatlerde süzeklerle kefalleri toplayıp, tesislere getiriyor. Paketlenen balıklar, iç ve dış piyasaya satılıyor. Tel tezgahlarda kurutulan kefal yumurtalarıysa yine paketlenerek iç piyasaya satışa sunuluyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine eklenerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.

'YILLIK KEFAL ÜRETİMİMİZ 500 BİN TON'

Dalko Başkanı Arif Yalılı, Yemle balık üretimimiz yok. Önceliğimiz ülke insanımızın ucuz balık yemesi. Bölgemize ve ülkemize inanılmaz derecede bir katkımız var. Vatandaşımız 1 paket sigara parasına 1 kilogram balık yiyebiliyor. Ucuz tutarak, taze balığı insanlarımıza ulaştırıyoruz. Mersin, Hatay'ın Antakya ilçesi ve Adana üzerinden Arap ülkelerine ihracat da yapıyoruz. Kefalden elde ettiğimiz havyar var. 2001'de İtalya'da 82 ülkenin katıldığı yarışmada ürünümüz dünya 1'incisi oldu. Ülkemiz ve bizim için gurur verici. Bizim havyarımızın besin değeri, Rusların 5-10 bin dolar olan sattığı havyardan daha yüksek. Kilosu 1000 lira, mumlusunun kilosunu ise 2-3 bin liraya satıyoruz. Havyarın ihracatını yapmıyoruz. Tercihimiz, ülke insanımızın yemesinden yana. İtalyanlar bunun peşinde. Ancak sıcak bakmıyorum. Yıllık kefal üretimimiz 500 bin ton. Yaklaşık 250 bin tonunu ihraç yapıyoruz dedi.

Haber - Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Dalyan, Güncel, Turizm, Çevre, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İztuzu Plajı'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: İztuzu Plajı'ndan Arap Ülkelerine Kefal İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.