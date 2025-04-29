İZÜ'de Müzik Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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İZÜ'de Müzik Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi

İZÜ\'de Müzik Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi

Musiki Muallim Mektebi'nin 100. yılı için düzenlenen çalıştayda müzik eğitiminin geleceği tartışıldı.

29.04.2025 16:23
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından Musiki Muallim Mektebinin 100. yılını kutlamak amacıyla "100. Yılında Musiki Muallim Mektebi I. Ulusal Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Halkalı Kampüsü Nizamülmülk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik öğretmenliği alanında eğitimin geçmişi, bugünü ve geleceği tartışmaya açıldı.

Programın açılışında konuşan çalıştayın yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Süleyman Erguner, müziği ve müzik kültürünü öğretmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Müzik öğretmenleri olarak öğrencilerimize müziği sevdirmekle, müzik kültürünü aşılamakla mükellefiz." dedi.

İstiklal Marşı üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Erguner, "Marşın okunmayan 8 kıtasını aynı besteyle uyarladım ve düzenledim. Sonra da kendi kendimi test ederek, kritik ederek 'Bu tamamdır.' dedim. TRT ses sanatçısı Furkan Biçer'e, müzik öğretmenimiz Özlem Yıldırımer'e ve Sezgin Gezgin'e aranjör ile kayıt için rica ettim. 'Hep beraber şunu kayıt edelim.' dedim. Ben de neyimle katıldım. Hızlıca yaptığımız o kayıtta 10 kıta okundu. Şu anda YouTube'da dönmekte ve izlenmesi 2 milyona yaklaşıyor. Yapılan yorumları okudukça gözyaşlarım her gün artıyor." diye konuştu.

"Çalıştay, nesnel bir tarihsel duyarlılık ve seçkin değerbilirlik örneğidir"

Endonezya'dan programa çevrim içi bağlantıyla katılım sağlayan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, çalıştaya dair, "Özellikle Türk musikisi ve musikinin bütün branşları konusunda eğitim kurumları, konservatuvarlar ve üniversiteler olarak üzerimizde çok görev olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Güney de müzik eğitiminin üniversitedeki sürecinden bahsederek, zengin oturumlarla ve panellerle yararlı bir program düzenlendiğini söyledi.

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan ise çalıştayı düzenleyenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"100. Yılında Musiki Muallim Mektebi I. Ulusal Çalıştayı, nesnel bir tarihsel duyarlılık ve seçkin değerbilirlik örneğidir. Çalıştay programı, birbiri üzerine kurulan ve birbirini tamamlayan 5 ana konuyu kapsıyor. Türkiye müzik eğitiminde tarihsel süreç, dünden günümüze ve geleceğe bakış, günümüzde müzik eğitimi alanı ve müzik öğretmenliği programlarının güncel sorunları, Türk müziği, Batı müziği ve eğitimlerinde serbest konular ile müzik öğretmenliği programlarında çalgı eğitiminin durumu, özellikle son yüzyıllık temel üzerinde durularak, kimi saptamalardan hareketle irdelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecektir."

Açılışta ayrıca, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve çalıştayın onur kurulundan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı ve bestekar Amir Ateş konuşma yaptı.

Programda, İZÜ Müzik Korosu da İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını Osman Zeki Üngör'e ait besteyle canlı olarak seslendirdi.

Çalıştayda, Musiki Muallim Mektebi'nin eğitimdeki rolü, eğitici kimliği ve müzik eğitimindeki katkıları ile müzik öğretmenliği bölümlerinin akademik, sanatsal ve sosyal alanlarda birbirleriyle işbirliği yapabilmelerine yönelik çözüm önerileri gün boyu ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İZÜ'de Müzik Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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