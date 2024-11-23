İzzet Keribar'ın Belgeseli Gösterimde - Son Dakika
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İzzet Keribar'ın Belgeseli Gösterimde

İzzet Keribar\'ın Belgeseli Gösterimde

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatı 'Bir Keribar Fotoğrafı' belgeseliyle keşfedildi.

23.11.2024 00:46
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Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın (88), fotoğraf sanatının peşinde geçen yaşamını konu alan "Bir Keribar Fotoğrafı" belgeselinin gösterimi, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Belgesel, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu" kapsamında izleyicilerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Keribar, böyle bir etkinliğin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Aslında insanın yaşarken takdir edilmesi kadar güzel bir şey yok." dedi.

Geçen mayıs ayında kendisine böyle bir belgesel teklifi geldiğini ifade eden Keribar, şunları kaydetti:

"Seve seve kabul ettim, çok büyük onur duydum. Hem de devlet tarafından desteklenen bir iş oldu. Ama çekimler kolay oldu diyemiyorum. Bayağı zor bir süreç oldu. Kaç kere gidip gelmek, sahnelerin düşünülmesi, çekimler sonrası edit edilmesi çok zordu. Filmi bir kere izledim, son derece başarılı oldu. İyi ki böyle bir teklif geldi. Çok onur duydum. Şu anda fotoğraf hayatımın zirvesini yaşıyorum. Belgeseli sadece benim için değil, Türkiye'ye bir armağan olarak görüyorum."

"Kendisi çok çalıştı, sınırları zorladık"

Belgeselin yapımcısı Vildan Mumcu Özol da "İzzet Keribar gibi bir ustanın hayatını, sanatını ekrana taşımak bizim için büyük bir gururdu. Bu belgesel aslında yeteneğin, emekle, disiplinle nasıl eşsiz bir mirasa dönüştüğünün en büyük belgesi. Umarım izleyiciler de keyifle ve ilham alarak izler." ifadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmeni Batuhan Tunçer ise çekimlerin İstanbul ve Mardin'de gerçekleştirildiğini aktararak, "İzzet hocayla çalışılması çok keyifliydi. Çünkü hem birikim olarak çok üst seviyede hem de çekimler açısından bize çok yardımcı oldu. Kendisi çok çalıştı, sınırları zorladık. Hiçbir şekilde itiraz etmedi." diye konuştu.

Keribar'ın çok kırılmalı bir hayatı olduğuna dikkati çeken Tunçer, "Çocukluğunda, gençliğinde, evliliğinde hayatı kırılmalarla dolu ve o kırılmaların aslında hepsi çok heyecan verici anlarla dolu. Dolayısıyla bu kırılmalar bizim için çok önemliydi. O konularda da beraber çalıştık. Keyifli bir belgesel oldu." dedi.

Tunçer, belgesele 6 aylık bir hazırlık sürecinden sonra başladıklarını, çekimleri 2 ayda, montajı da 3 ayda tamamlandıklarını anlattı.

Belgeselin gösterimini izleyenler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra sanat camiasından çok sayıda davetli yer aldı.

Belgesel hakkında

"Bir Keribar Fotoğrafı" belgeseli, İkinci Dünya Savaşı'ndan Kore Savaşı'na, 6-7 Eylül olaylarından 1980 darbesine, yakın tarihin pek çok önemli dönüm noktasına bizzat tanıklık eden fotoğrafçısı İzzet Keribar'ın hayatını ele alıyor.

Beyoğlu, Eminönü ve Büyükada üçgeninde Musevi bir ailenin yaşamı üzerinden dönemin siyasi iklimini ve sosyolojik dönüşümünü izleyicilerin dikkatine sunan belgeselin yapımcılığını Vildan Mumcu Özol'un yanı sıra Gökhan Mumcu üstlendi.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Kapancık ve Barış Kılınç'ın gerçekleştirdiği yapımın müziklerini ise Murat Tuğsuz hazırladı.

Coşkun Aral'ın danışmanlığında çekilen belgeselin, senaryo tasarım ve editörlüğünü de Azade Aslan Kalaycı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzzet Keribar'ın Belgeseli Gösterimde - Son Dakika

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