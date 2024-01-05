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Jacques Delors için Paris'te ulusal anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Jacques Delors için Paris'te ulusal anma töreni düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 98 yaşında hayatını kaybeden eski AB Komisyonu Başkanı Jacques Delors için ulusal anma töreni düzenlendi. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Belçika Başbakanı de Croo, Hollanda Başbakanı Rutte, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve diğer Avrupa liderleri katıldı. Macron, Delors'un Avrupa kıtasını ileriye taşıdığını ve AB'nin oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Jacques Delors için Paris\'te ulusal anma töreni düzenlendi
05.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 18:15
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Fransa'nın başkenti Paris'te 98 yaşında hayatını kaybeden eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ve "Modern Avrupa'nın babalarından biri" olarak adlandırılan Jacques Delors için ulusal anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris'teki Les Invalides Anıtı'nda, Delors için ulusal anma töreni yapıldı.

Törene, Macron ve eşi Brigitte Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa liderleri, Delors'un ailesi ve kızı Lille Belediye Başkanı Martine Aubry de katıldı.

Fransız milli marşı La Marseillaise'in okunmasının ardından, Macron törende bulunan Delors'un ailesini selamladı.

Tören sırasında Delors'un Fransa bayrağına sarılı tabutu, Les Invalides Anıtı'nın avlusunun ortasına getirildi.

Ayrıca törende, AB'nin marşı da okundu.

Macron burada yaptığı konuşmada, 27 Aralık 2023'te hayata gözlerini yuman Delors'un, Avrupa kıtasını ileriye taşıdığını belirtti.

Delors'un uzlaştırıcı bir kişiliğe sahip olduğuna dikkati çeken Macron, eski AB Komisyon Başkanı'nın bugünün AB'sinin oluşmasına katkı sağladığını anlattı.

"AB'nin babalarından" Delors

Jacques Delors, 1925'te Paris'te dünyaya geldi ve başkentin 11. bölgesinde büyüdü.

AB'nin yapılanmasında ciddi rol oynayan Delors, 1985-1995 döneminde AB Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

"Modern Avrupa'nın babalarından biri" olarak adlandırılan Delors'un komisyon başkanlığı döneminde, 1992'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu Avrupa Birliği'ne dönüştüren Maastricht Anlaşması kabul edildi.

Fransız siyasetinde de yer edinen Delors, 1981-1984 döneminde, eski Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın kabinesinde Ekonomi Bakanı olarak görev üstlendi.

Delors, 27 Aralık 2023'te Paris'teki evinde uyurken hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: AA
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