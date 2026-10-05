Jandarma, Eyüpsultan\'da kokain olduğu değerlendirilen 50 kilo maddeyi ele geçirdi

Jandarma, Eyüpsultan'da kokain olduğu değerlendirilen 50 kilo maddeyi ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma ekiplerinin Eyüpsultan'da bir araçta yaptığı aramada, daralı ağırlığı 50 kilogram olan kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık talimatıyla durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
EYÜPSULTAN'da bir araçta yapılan aramalarda daralı ağırlığı 50 kilogram olan kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisinin yakınlarında bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine durum Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler, aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan, kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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