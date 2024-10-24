Jandarma Otoyol Kontrolü Başladı - Son Dakika
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Jandarma Otoyol Kontrolü Başladı

Jandarma Otoyol Kontrolü Başladı

Aydın-İzmir ve Denizli Otoyolu'nda Jandarma, 15 Ekim'den itibaren hava destekli kontrol yapıyor.

24.10.2024 13:10
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AYDIN- İzmir ve Denizli Otoyolu'nun 144 kilometresi Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol edilecek. 15 Ekim tarihinden itibaren başlayan uygulamanın ilk asayiş ve yol kontrolü Germencik Gişeleri'nde cayrokopter hava destekli yapıldı.

Daha önce Aydın il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolü saplanan Aydın-İzmir ve Denizli Otoyolu'nun 144 kilometrelik bölümünün 15 Ekim tarihi itibariyle yeni oluşturulan Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri tarafından kontrolü sağlanmaya başlandı. Jandarma otoyolda asayiş, trafik ve benzeri her türlü olaya müdahale edebilecek. Jandarma Otoyol Komutanlığı doğuda Hamidiye Karakolu ve batıda ise Hıdırbeyli Karakolları tarafından kontrol edilecek. Otoyol Komutanlığı bünyesinde 20 otomobil, 2 hava aracı, 1 mobil asayiş aracı ve 6 motosikletle 3 tim olarak görev yapacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nda Aydın Gişeleri Pınardere Mahallesi çıkışına kadar, Aydın-İzmir Otoyolu'nda ise Selatin Tüneli'nden Aydın gişelerine kadar jandarmanın kontrolünde olacak. Efeler İlçe sınırları içerisinde kalan 11 kilometrelik otoyol ise Bölge Trafik ekipleri tarafından kontrol edilecek. 15 Ekim tarihinden itibaren başlayan uygulamanın ilk asayiş ve yol kontrolü Germencik Gişeleri'nde cayrokopter hava destekli olarak yapıldı.

Kaynak: DHA

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