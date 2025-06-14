Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Karadeniz'de 4 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Karadeniz'de 4 ilde törenlerle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Karadeniz\'de 4 ilde törenlerle kutlandı
14.06.2025 13:38
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Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon, Ordu, Artvin ve Rize'de tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon, Ordu, Artvin ve Rize'de tören düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Merve Erdem, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajını ve Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesini okudu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yakın, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, jandarmanın disiplinli, donanımlı, görev bilinci yüksek, kalpleri vatan sevgisiyle dolu ve eğitimli personeliyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Yakın, köklü tarihe sahip Jandarma Teşkilatının, kuruluşundan bugüne kadar emniyet ve asayişin sağlanması, terörle mücadelede gösterilen kahramanlıkların yanı sıra deprem, sel ve yangın gibi afetler başta olmak üzere halkın ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerde tüm imkanlarını seferber ederek milletin sevgi ve takdirine mazhar olduğunu belirtti.

Jandarmanın önemine işaret eden Yakın, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün jandarma hakkında ifade ettiği gibi, tevazu ve fedakarlıkla çalışmaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü seviyede emek, gayret ve alın teri bulunan komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkiriz." dedi.

Tören, Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Öte yandan Yakın ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ordu

Ordu'da da Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Altınordu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında jandarmaya ait araç ve motosikletlerle kortej oluşturuldu.

Artvin

Artvin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelik, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılını kutlamanın onur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılan araç, silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Vali Turan Ergün de protokol üyeleriyle silah ve teçhizatları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Rize

Rize'de, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Jandarma Komutanlığındaki törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, komandoların gösterisi ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Karadeniz'de 4 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika

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