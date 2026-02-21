Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 346 Gözaltı - Son Dakika
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 346 Gözaltı

21.02.2026 09:59
Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da 635 jandarmayla uyuşturucu operasyonu yapıldı.

ADANA, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 635 jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da düzenlenen operasyonlara 108 asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli katıldı, 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de operasyonlarda yer aldı. 93 adrese yönelik operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı, 83 bin 625 uyuşturucu hap, 11 kilogram uyuşturucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: DHA

