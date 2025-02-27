Japon Dansçılar Antalya'da Türk Seyircisinin Sıcaklığından Etkilendi - Son Dakika
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Japon Dansçılar Antalya'da Türk Seyircisinin Sıcaklığından Etkilendi

Japon Dansçılar Antalya\'da Türk Seyircisinin Sıcaklığından Etkilendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sahne alan Japon dansçılar, Türk seyircisinin nazik ve sıcak tavrı sayesinde unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirttiler. Rina Murata, Haruna Takeda ve Teimu Onishi, Türkiye'de sanat icra etmenin mutluluğunu paylaştı.

27.02.2025 19:59
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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nde sahne alan Japon dansçılar Rina Murata, Haruna Takeda ve Teimu Onishi, Türk seyircisinin sıcak ve nazik tavrından etkilendiklerini belirterek, Antalya'da dans etmenin kendileri için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Japon dansçılar, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' temsilinde seyirci ile buluştu. Rina Murata, bu gösterilerde baş dansçı olarak sahne alırken, Haruna Takeda ve Teimu Onishi performanslarıyla dikkati çekti. Japon dansçılar, Türkiye'de sanatın sıcak bir atmosferde icra edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını, seyircinin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

'TÜRK İNSANI ÇOK NAZİK'

Yaklaşık 1 yıldır Antalya'da dans ettiğini belirten Rina Murata, daha önce Almanya'nın Münih kentinde sahne aldığını söyledi. Türkiye'de 'Fındıkkıran', 'Kuğu Gölü' ve 'Giselle Balesi' gibi eserlerde performans sergilediğini söyleyen Rina Murata, "Giselle Balesi benim için çok özel, çünkü hep hayalini kurduğum bir eseri sahneleme fırsatı buldum. Verimlilik açısından bakarsak, Kuğu Gölü benim için en yoğun süreçti" dedi. Türkiye'deki seyircilerin ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Rina Murata, "Türk insanı çok kibar, nazik ve arkadaş canlısı. Avrupa'da böyle bir atmosfer yoktu" diye konuştu. Türkiye'ye adapte olma sürecinden bahseden Rina Murata, "Türkçe öğrenmek oldukça zorlu bir süreç ama insanlar çok açık ve yardımsever, bu nedenle zorluk çekiyorum diyemem" dedi.

'TÜRK YEMEKLERİNİ SEVİYORUM'

Japonya ve Güney Kore'de dans ettikten sonra Antalya'ya gelen Haruna Takeda ise Türkiye'ye adaptasyon sürecinin oldukça rahat geçtiğini belirtti. Türkiye'de sanatçılara kendileri olma imkanı tanındığını ifade eden Haruna Takeda, "Japonya ile kıyasladığımda burası çok daha rahat ve özgür hissettiren bir yer" dedi. Daha önce bir sakatlık yaşadığını, sahneye dönmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Haruna Takeda, "Türkiye'de en sevdiğim şeylerden biri de yemekler. Özellikle böreği çok seviyorum" diye konuştu.

'SEYİRCİ MORAL OLUYOR'

Daha önce Estonya'da eğitim alan ve Litvanya'da çalışan Teimu Onishi ise Antalya'ya üç yıl önce tatil için geldiğini, daha sonra dansçı olarak başvurarak kabul edildiğini söyledi. Türkçe bilmediği için ilk dönem iletişimde zorlandığını, Türk arkadaşlarının çok yardımsever olduğunu belirten Teimu Onishi, "Türk seyircisi çok sıcakkanlı ve destekleyici. Sahnedeyken bir hata yaptığımda bile alkışlarla moral veriyorlar. Bu çok değerli" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Japon Dansçılar Antalya'da Türk Seyircisinin Sıcaklığından Etkilendi - Son Dakika

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