Japon Heyeti İstanbul'da Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Japon Heyeti İstanbul'da Hastane Ziyareti

Japon Heyeti İstanbul\'da Hastane Ziyareti

Japon heyeti, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında İstanbul'daki hastaneyi ziyaret etti.

30.09.2024 15:18
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Türkiye ve Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü kapsamında İstanbul'da bulunan Japon heyeti, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Japon heyeti için Sağlık Bakanlığı ve Japonya Büyükelçiliği koordinasyonunda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde basın tanıtım turu düzenlendi.

Bu kapsamda ilk olarak hastanenin konferans salonunda Koordinatör Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Gürhan Çelik tarafından heyete, hastane hakkında sunum yapıldı.

Çelik, hastanenin 2020'in Mayıs ayında açıldığını, pandemi döneminde İstanbul'un büyük bir yükünü kaldırdığını söyledi.

Hastanenin Türk-Japon işbirliğinin en önemli göstergesi, eseri olduğunu belirten Çelik, "Türk-Japon işbirliği bayağı eskilere dayanıyor. Bunun en büyük işbirliğinin örneği de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Sizleri burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Çelik, Türkiye'ye sağlık turizmi için yurt dışından çok sayıda hastanın geldiğini anlatarak, "Japonya'dan da burada sağlık turizm acısından hastalarımızı görmek isteriz. Bu yönde işbirliğimizin gelişmesi arzumuzdur." diye konuştu.

"Hastanenin önemli durumlarda görevini başarıyla yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Başkatibi Kumahara Wataru ise Türkiye ve Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.

Bu kapsamda hastane hakkında yetkililerden bilgiler aldıklarını belirten Wataru, "Ardından Japonya'dan temin edilen tıbbi tesisatlarının tanıtımının yapılmasını, aynı zamanda hastanenin sağlık hizmetleri dışındaki yönetimsel sistemini basın mensuplarına tanıtmayı amaçlıyoruz. Hastanemiz pandemi esnasında pek çok hastanın tedavi edildiği hastane olmasının yanı sıra geçtiğimiz yıl Güneydoğu Bölgesi'nde meydana gelen depremlerde yaralananların tedavi edildiği bir hastane olup, böylesine önemli vazifeleri üstlenmiş hastane konumundadır." ifadelerini kullandı.

Wataru, iki ülkenin güçlerini birleştirmesi suretiyle vücut bulan hastanenin önemli durumlarda görevini başarıyla yerine getirmesinden büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Sağlık alanındaki işbirliğinin arttırılması yönünde içinde bulunduğumuz yılın eylül ayında İstanbul'da Japonya ile Türkiye arasında bir sağlık formu düzenlenmiştir. Sağlık turizmine yönelik istişareler yapılmıştır. Böylesine mükemmel bir hastanede Japonya'nın işbirliği yapmış olduğunun bilinmesinin yanında bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz." dedi.

Heyet daha sonra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Merkezi Yardım Masası, hastane maketi, Health Türkiye, açık MR merkezi ile merkezi laboratuvarını gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon Heyeti İstanbul'da Hastane Ziyareti - Son Dakika

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