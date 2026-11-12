Japon polisi ve itfaiyesi Fuji Dağı\'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turisti arıyor

TOKYO, 12 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesiminde bulunan Fuji Dağı'nda 20'li yaşlarında Çinli bir turistin kaybolduğu ve hayatının tehlikede olabileceği bildirildi.

Asahi TV'nin bildirdiğine göre, pazar sabahı Fuji Dağı'na tırmanmak üzere tek başına yola çıkan turistin arkadaşlarıyla irtibatı bir süre sonra kesildi. Japon polisi, itfaiye ekipleri ve diğer yetkililer salı sabahı arama çalışması başlattı ancak turiste henüz ulaşılamadı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği Xinhua'ya yaptığı açıklamada, turistin ailesinin oğullarını aramak için Japonya'ya gitmeyi planladığını ve büyükelçiliğin aileye yardım sağladığını söyledi.