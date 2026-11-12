Japon polisi ve itfaiyesi Fuji Dağı'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turisti arıyor - Son Dakika
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Japon polisi ve itfaiyesi Fuji Dağı'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turisti arıyor

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Japon polisi ve itfaiyesi Fuji Dağı\'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turisti arıyor
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Fuji Dağı'na pazar sabahı tek başına tırmanan 20'li yaşlardaki Çinli turistin kaybolduğu ve hayatının tehlikede olabileceği bildirildi. Japon polisi ve itfaiye ekipleri salı sabahı arama başlattı ancak turiste henüz ulaşılamadı; Çin Büyükelçiliği aileye yardım sağlıyor.

TOKYO, 12 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesiminde bulunan Fuji Dağı'nda 20'li yaşlarında Çinli bir turistin kaybolduğu ve hayatının tehlikede olabileceği bildirildi.

Asahi TV'nin bildirdiğine göre, pazar sabahı Fuji Dağı'na tırmanmak üzere tek başına yola çıkan turistin arkadaşlarıyla irtibatı bir süre sonra kesildi. Japon polisi, itfaiye ekipleri ve diğer yetkililer salı sabahı arama çalışması başlattı ancak turiste henüz ulaşılamadı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği Xinhua'ya yaptığı açıklamada, turistin ailesinin oğullarını aramak için Japonya'ya gitmeyi planladığını ve büyükelçiliğin aileye yardım sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiToros DağlarıUluslararasıİtfaiyeGüncelJaponYaşamDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Japon polisi ve itfaiyesi Fuji Dağı'nda kaybolduğu bildirilen Çinli turisti arıyor - Son Dakika
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