Japonya, ABD Yapay Zekasını Ordusuna Entegre Edebilir - Son Dakika
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Japonya, ABD Yapay Zekasını Ordusuna Entegre Edebilir

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Japonya, ABD yapımı yapay zeka sistemlerini askeri süreçlerde kullanmayı değerlendiriyor.

Japonya'nın, ABD yapımı yapay zeka sistemlerini ordunun komuta ve kontrol süreçlerinde kullanmayı değerlendirdiği bildirildi.

Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinin haberine göre, Tokyo yönetimi, orduda karar alma süreçlerini hızlandırmak ve ABD ordusuyla operasyonel uyumu artırmak amacıyla ABD'li şirketler Palantir Technologies ve Anduril Industries tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerini incelemeye aldı.

Orduya entegre edilmesi değerlendirilen yapay zeka sistemlerinin karşı saldırı, füze savunması ve insansız hava araçlarının (İHA) yönetimi gibi alanlarda komuta ve kontrol süreçlerini desteklemesi hedefleniyor.

Japon hükümetinin, yapay zeka entegrasyon planını yıl sonunda ulusal güvenlik strateji belgelerinde yapılacak güncellemeler öncesinde netleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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