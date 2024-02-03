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Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'den deprem sonrası 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirdi - Son Dakika
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Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'den deprem sonrası 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirdi

Japonya Başbakanı, Kuzey Kore\'den deprem sonrası \'iyi niyet mesajı\' aldığını bildirdi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore'den 'iyi niyet mesajı' aldığını açıkladı. Başbakan Kişida, Kuzey Kore lideri Kim'den aldığı mesajı karşılıklı teşekkürlerle ilettiğini belirtti. Japonya, alıkonulan Japonlar sorununun çözümü için müzakereleri sürdürmeye kararlı olduklarını ve Kim ile bir zirvede buluşabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Bu olay, Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle nadir bir durum olarak kabul ediliyor.

03.02.2024 08:13
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi.

Başbakan Kişida, meclis konuşmasında, depremler sonrası, Kuzey Kore lideri Kim'den "iyi niyet mesajı" aldığını ve karşılığında kendisine "teşekkürlerini ilettiğini" söyledi.

Japon Başbakan, alıkonulan Japonlar sorununun çözümü için kararlılıklarını koruduklarını ve Kim ile bir zirvede buluşabilmek için müzakereleri sürdüreceklerini aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ocak ayında, Mart 2011'deki deprem ve tsunami dahil son yıllarda Kuzey Kore'den bir mesaj almadıklarını açıklamıştı.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon Başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Resmi Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'den deprem sonrası 'iyi niyet mesajı' aldığını bildirdi - Son Dakika
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