Japonya, BMGK'nın Gazze ateşkesi kararını memnuniyetle karşıladı

Japonya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladı.
Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, BMGK'de Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı lehinde oy verdiğini anımsatarak, "memnuniyetle karşıladıkları" karara "saygı gösterilmesi" çağrısı yaptı.
Karara ve uluslararası insani hukuka saygı çerçevesinde "samimi adımlar atılması" gerektiğine vurgu yapan Hayaşi, ülkesinin, sürecin iyileştirilmesine yönelik diplomatik çabalara katkı sunmayı sürdüreceğini bildirdi.
Japonya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları ocak ayında askıya alması sürecine değinen Hayaşi, Ajans'a yardım ve katkıların sürdürülebilmesi amacıyla Japonya'nın görüş alışverişlerine devam ettiğini bildirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko da düzenlediği basın toplantısında, UNRWA'nın bölgedeki yardım faaliyetlerindeki yönetiminin sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Kamikava, "Japonya bağışçı ülkedir. UNRWA'nın alması gereken önlemler de dahil olmak üzere, katkılarımızı yeniden sürdürmek için gerekli çabalar konusunda ilgili taraflarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin hafta içinde başkent Tokyo'ya gelerek Japonya hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
BMGK kararı
BMGK'de dün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Japonya, BMGK'nın Gazze ateşkesi kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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