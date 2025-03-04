Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eskişehir’i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eskişehir’i Ziyaret Etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Koji Tahara, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Ziyaret, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

04.03.2025 14:56
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(ESKİŞEHİR) - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Koji Tahara, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Başkan Ünlüce, "Kültürel ve toplumsal bağlarımız güçlenirken, bu köprüyü daha sağlam temeller üzerine inşa etme yolunda attığımız adımların geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Tanıtma Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen "Tohoku, Japonya'nın Güzel El Sanatları" sergisinin açılışı için kente gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Koji Tahara ve beraberindeki heyet sergi açılışı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Tahara, 2024 yılında Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik yapıldığını bu sayede ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi. Çoğu etkinliğin İstanbul ve Ankara'da yapıldığını hatırlatan Tahara, "Bu yıl ise hem kültürel hem de akademik yönden son derece güçlü olan Eskişehir'de çeşitli etkinliklere imza atmak istiyoruz. Şehrinizde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Japon Bahçesinin olması da son derece mutluluk verici. Dostluğumuzun nişanesi olarak böyle bir bahçenin olması çok güzel. Sizlerle aramızdaki bağların, geçmişten günümüze birçok farklı alanda geliştiğini ve derinleştiğini görmek, bizleri son derece gururlandırıyor. Bu güçlü dostluğun bir adım daha ileriye gitmesine katkı sağlamak amacıyla bir arada olduğumuz için son derece mutluyuz" diye konuştu.

Tahara'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ünlüce de 2010 Türkiye'de Japon Yılı etkinlikleri kapsamında açılan Japon Bahçesi'nin önemli bir kültür yansıması olduğunu ifade etti. Ünlüce, tarih boyunca ticaret yollarının kavşağında yer alan şehrin farklı kültürlere dostça yaklaştığını belirten bir kent olduğunu belirterek, "Günümüz dünyasında, uluslararası ilişkilerde dayanışma, anlayış ve işbirliği, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, Japonya ile olan ilişkilerimiz, sadece ticaret veya diplomasi değil, kültürel ve toplumsal bağlarımızı güçlendirmektedir. Bugün burada, bu köprüyü daha sağlam temeller üzerine inşa etme yolunda attığımız adımların geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz. Bu tür ziyaretlerin, dostluklarımızı derinleştirerek, birlikte daha parlak bir geleceğe doğru ilerlememize yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eskişehir’i Ziyaret Etti - Son Dakika

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