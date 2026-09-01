Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı\'nı ziyaret etti

(ANKARA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanında atılabilecek adımlar ele alındı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Tamura Masami ve heyetini Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanında son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerimizi ve önümüzdeki dönemde atabileceğimiz yeni adımları ele aldık. Bu iş birliğinin en somut örneklerinden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin katettiği mesafeyi son derece kıymetli buluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Üniversitemizin özel bir yer tutması da her iki ülkenin bu ortak projeye verdiği önemin güçlü bir göstergesidir.

Bu yıl YKS'de başarılı öğrencilerimizin Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne gösterdiği yoğun teveccüh de bizleri ayrıca memnun etti. Üniversitemizin kısa sürede ulaştığı bu nokta, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu bilim ve yükseköğretim alanında daha ileriye taşıma yönündeki çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri ve yükseköğretim alanındaki iş birliğimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum."