Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı'nı ziyaret etti

Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı\'nı ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki yükseköğretim iş birliği ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin gelişimi ele alındı.

(ANKARA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanında atılabilecek adımlar ele alındı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Tamura Masami ve heyetini Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanında son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerimizi ve önümüzdeki dönemde atabileceğimiz yeni adımları ele aldık. Bu iş birliğinin en somut örneklerinden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin katettiği mesafeyi son derece kıymetli buluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Üniversitemizin özel bir yer tutması da her iki ülkenin bu ortak projeye verdiği önemin güçlü bir göstergesidir.

Bu yıl YKS'de başarılı öğrencilerimizin Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne gösterdiği yoğun teveccüh de bizleri ayrıca memnun etti. Üniversitemizin kısa sürede ulaştığı bu nokta, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu bilim ve yükseköğretim alanında daha ileriye taşıma yönündeki çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri ve yükseköğretim alanındaki iş birliğimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Japonya, Ankara, Güncel, Bilim, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:59
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
17:57
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal
Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek’te görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:16:17. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya Büyükelçisi YÖK Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement