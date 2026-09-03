Japonya'da kural ihlali yapan yaşlı sürücülere zorlu ehliyet sınavı geliyor - Son Dakika
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Japonya'da kural ihlali yapan yaşlı sürücülere zorlu ehliyet sınavı geliyor

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Japonya'da Ulusal Polis Teşkilatı, son 3 yılda trafik ihlali geçmişi bulunan 75 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme sınavını zorlaştırmayı planlıyor. Yeni düzenlemeyle sınava hassas pedal kullanımı ve direksiyon hakimiyetini ölçen 'yön değiştirme' manevrası eklenecek, kural ihlallerinde kesilecek puanlar artırılacak.

Japonya'da trafikte kural ihlali geçmişi bulunan 75 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme sınavının zorlaştırılması planlanıyor.

Kyodo News'in haberine göre, Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), kural ihlali bulunan yaşlı sürücülerin kaza yapma oranlarının yüksek olması??????? üzerine harekete geçti.

NPA, böylelikle, son 3 yılda trafik ihlali geçmişi bulunan 75 yaş ve üzerindeki sürücüler için uygulanan zorunlu direksiyon sınavını zorlaştırarak yaşlı sürücüler arasındaki kaza oranlarını düşürmeyi öngörüyor.

Mayıs 2022'de uygulamaya giren mevcut sınavda tam duruş, sağa ve sola dönüş gibi 5 farklı sürüş manevrası kontrol ediliyor. Ancak uygulamaya rağmen yaşlı sürücülerin fren yerine gaza basmalarından kaynaklandığı değerlendirilen kazalar yaşanmaya devam ediyor.

Planlanan yeni düzenlemeyle sınava, hassas pedal kullanımı ve direksiyon hakimiyetini ölçecek "yön değiştirme" manevrası eklenecek. Söz konusu manevra, sürücünün direksiyonu çevirerek geri gitmesini, durmasını ve ardından aracı ileri sürmesi için direksiyonu aksi yöne çevirmesini gerektiriyor.

Mevcut sınav sisteminde aracı durdurma anında her iki taraftaki trafiği kontrol etmemek puan kaybına yol açmazken, yeni dönemde bu hata 10 puan düşülmesine neden olacak. Ayrıca durmanın zorunlu olduğu kavşaklarda dur çizgisini ihlal ederek yola taşanlardan 40 puan kesilecek.

Geçme notunun 100 üzerinden 70 olduğu bu sistemde puan kesmeye ilişkin kurallar da sıkılaştırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da kural ihlali yapan yaşlı sürücülere zorlu ehliyet sınavı geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da kural ihlali yapan yaşlı sürücülere zorlu ehliyet sınavı geliyor - Son Dakika
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