Japonya\'da LDP İktidarı Son Buldu

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- Japonya'daki erken seçimde 15 yıldır iktidardaki LDP mecliste çoğunluğu kaybetti

TOKYO - Japonya'da dün yapılan erken genel seçimde çoğunluğu kaybeden Liberal Demokrat Parti ve iktidar ortağı Komeito mecliste 233 sandalyelik çoğunluğu sağlayamadı.

Japonya'da dün yapılan erken genel seçimin sonucu netleşti. Partilerin toplam 465 milletvekili sandalyesinin sahibi olmak için yarıştığı seçimde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Komeito büyük bir darbe yedi. Sahibi olduğu 247 sandalyenin 56'sını kaybeden LDP 191 sandalye kazanırken, Komeito da 32 sandalyenin 8'ini kaybederek 24 sandalyenin sahibi oldu. Meclisteki toplam sandalye sayısını 279'dan 215'e düşüren LDP - Komeito koalisyonu 233 sandalyelik çoğunluğu sağlama hedefine ulaşamadı. 1955 yılındaki kuruluşundan beri ülkeyi neredeyse kesintisiz olarak yöneten LDP, 2009'dan bu yana ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetmiş oldu. Son seçimde iktidara bir alternatif olarak görülen muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti ise oylarını artırarak 98 olan sandalye sayısını 148'e çıkardı.

"Ağır bir yenilgi aldık"

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı ilk açıklamada partisi LDP'nin "ağır bir yenilgi aldığını" ifade ederek sonucu "alçakgönüllülükle" kabul edeceklerini vurguladı. "Seçmenler bize sert bir uyarı mesajı verdi" diyen Ishiba, "Japon halkı, LDP'nin biraz düşünmesi ve halkın iradesi doğrultusunda hareket eden bir parti olması yönündeki güçlü arzusunu dile getirdi" şeklinde konuştu.

"Büyük başarı elde ettik"

Seçimde sandalye sayısını artıran CDP'nin lideri Yoshihiko Noda ise, yaptığı ilk değerlendirmede sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti. LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu elde edemediğini hatırlatan Noda, "Amacımız iktidar partisinin meclis çoğunluğunu elde etmesini engellemekti. Dolayısıyla bu büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı. Noda, "Seçmenler siyasi reformlar için en uygun partiyi seçti. Bu yüzden bu kadar destek aldık" değerlendirmesinde bulundu.

LDP'de seçim yenilgisi depremi

Öte yandan yaşanan seçim yenilgisi, LDP'de depreme neden oldu. LDP Seçim Komitesi Başkanı Shinjiro Koizumi yenilginin sorumluluğunu üstlenmek istediğini söyleyerek istifasını Başbakan Shigeru Ishiba'ya sunduğunu açıkladı. Kouzumi, istifasının kabul edildiğini duyurdu.

LDP'nin koalisyon desteği araması bekleniyor

Anayasaya göre partilerin yeni hükümeti kurmak için 30 gün süreye sahip olduğu Japonya'da, LDP'nin Komeito dışındaki siyasi partilerle müzakereler yürüterek koalisyon için destek araması bekleniyor. Ancak partiler arasındaki görüş farklılıklarının müzakereleri zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Başbakan Ishiba erken seçim kararı almıştı

Önceki LDP Genel Başkanı ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından Shigeru Ishiba LDP'nin yeni genel başkanı olmuştu. Ishiba, LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste yapılan seçimde 461 oyun 291'ini alarak ülkenin yeni başbakanı seçilmişti. Göreve gelir gelmez erken seçime gidileceğini duyuran Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Halk sandığa gitmişti

Alt Meclis (Temsilciler Meclisi) ve Üst Meclis'ten (Senato) oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da halk, meclisin daha güçlü olan alt kanadını seçmek üzere dün sandığa gitmişti. Seçimde partiler toplam 465 milletvekili sandalyesi için yarışmıştı.