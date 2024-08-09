Japonya\'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı

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Japonya'nın Nagazaki kentinde, ABD'nin atom bombası saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.

Kyodo News'un haberine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Muharebelerinde Japonya'nın Nagazaki kentinin bombalandığı 9 Ağustos'un 79'uncu yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Aralarında 100 ülke ve bölgeden temsilcilerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığı törende, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunuldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, törende yaptığı konuşmada, Nagazaki'nin atom silahlarının kullanıldığı son şehir olmasını diledi.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro da jeopolitik belirsizlikler nedeniyle nükleer silahların kullanımına ilişkin artan endişelerin altını çizerek, nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Japon hükümetinden nükleer silahları yasaklayan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasını imzalamasını talep eden Suzuki, Kuzeydoğu Asya'daki gerilimi azaltmak için Japonya'dan tartışmalara öncülük etmesini istedi.

Anma törenine İsrail davet edilmemişti

İsrail'in törene davet edilmemesi nedeniyle İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği büyükelçileri törene katılmazken, bu ülkeler üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edildi.

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.