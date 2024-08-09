Japonya'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı

Japonya\'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı

Japonya'nın Nagazaki kentinde, ABD'nin atom bombası saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı. Nagazaki Belediye Başkanı nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

09.08.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Nagazaki kentinde, ABD'nin atom bombası saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.

Kyodo News'un haberine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Muharebelerinde Japonya'nın Nagazaki kentinin bombalandığı 9 Ağustos'un 79'uncu yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Aralarında 100 ülke ve bölgeden temsilcilerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığı törende, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunuldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, törende yaptığı konuşmada, Nagazaki'nin atom silahlarının kullanıldığı son şehir olmasını diledi.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro da jeopolitik belirsizlikler nedeniyle nükleer silahların kullanımına ilişkin artan endişelerin altını çizerek, nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Japon hükümetinden nükleer silahları yasaklayan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasını imzalamasını talep eden Suzuki, Kuzeydoğu Asya'daki gerilimi azaltmak için Japonya'dan tartışmalara öncülük etmesini istedi.

Anma törenine İsrail davet edilmemişti

İsrail'in törene davet edilmemesi nedeniyle İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği büyükelçileri törene katılmazken, bu ülkeler üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edildi.

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

Kaynak: AA

Nagazaki, Japonya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Nagazaki atom bombası saldırısının 79. yılı anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement