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- Japonya'daki Samuray ve Ninja Müzesi'ne turistlerden yoğun ilgi

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Samuray ve Ninja müzesi turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'da 2023 yılı sonunda açılan Samuray ve Ninja Müzesi, kentin en popüler turistik mekanlarından biri haline geldi. Sunduğu rehberli turla Japon tarihini ve kültürünü tanıtırken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşatan müze, hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı. Bazı katılımcılar "Katana" olarak bilinen Samuray kılıçlarını kullanma deneyimini yaşarken, kimileri ise "Shuriken" olarak adlandırılan Ninja yıldızları ile hedefi vurmayı denedi. Samuray ve Ninja kültürünün detaylarını öğrenen yabancı turistler, Samuray zırhları ile fotoğraf çektirerek yaşadıkları keyifli anları ölümsüzleştirdi.

"Oldukça heyecan verici"

Müzede rehber olarak çalışan Akira Tomita, ziyaretçilerin geleneksel Samuray ve Ninja silahlarını kullanma deneyimini yaşamaktan ve bu kültürü öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Japonya'yı ilk kez ziyaret eden Romanya vatandaşı Luca Albescu ise müzeyi caddeden geçerken gördüklerini belirterek, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ancak, yeni bir deneyim olduğu için oldukça heyecan verici" ifadelerini kullandı. Rehberli tura katıldığını ifade eden Sırbistan vatandaşı Srdjan Adomovic de "Bu tarihi ve dönemin nasıl başlayıp sona erdiğini öğrenmek oldukça keyifliydi" dedi.