Japonya'dan CEDAW'a Tepki

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Japonya, imparatorluk verasetini baba tarafındaki erkek varislerle sınırlayan yasanın gözden geçirilmesini isteyen Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) karşı çeşitli önlemler alacağını açıkladı.

Japonya'nın resmi ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kitamura, ülkedeki "babadan oğula" geçen imparatorluk veraset yasasının gözden geçirilmesini isteyen CEDAW'a karşı çeşitli önlemler alacaklarını ve bu önlemler kapsamında Japonya'nın, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yaptığı katkıların CEDAW'ın finansmanı için kullanılmamasını sağlayacağını kaydetti.

Komiteyi denetleyen BM İnsan Hakları ofisine yılda yaklaşık 30 milyon yen katkıda bulunulduğunu belirten Kitamura, bu fonların 2005'ten bu yana Komite için kullanılmadığını ifade etti.

Kitamura ayrıca, Komite üyelerinin, ülkenin kültür ve geleneklerini anlamalarına yardımcı olmak üzere Japonya'ya davet edilmesine yönelik programın da mevcut mali yılın sonuna kadar askıya alınacağını aktardı.

CEDAW, Ekim 2024'te, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Japonya'ya "babalık bağına sahip erkeklerin tahta oturabileceği" maddesini içeren 1947 İmparatorluk İşleri Kanunu'nu gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa ise "babadan oğula" geçen imparatorluk veraset sisteminin ülkenin temelleri ve kültürüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek bu çağrıya tepki göstermişti.