Japonya'dan CEDAW'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'dan CEDAW'a Tepki

Japonya, imparatorluk veraset yasasını gözden geçirme talebine çeşitli önlemler alacağını açıkladı.

29.01.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, imparatorluk verasetini baba tarafındaki erkek varislerle sınırlayan yasanın gözden geçirilmesini isteyen Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) karşı çeşitli önlemler alacağını açıkladı.

Japonya'nın resmi ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kitamura, ülkedeki "babadan oğula" geçen imparatorluk veraset yasasının gözden geçirilmesini isteyen CEDAW'a karşı çeşitli önlemler alacaklarını ve bu önlemler kapsamında Japonya'nın, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yaptığı katkıların CEDAW'ın finansmanı için kullanılmamasını sağlayacağını kaydetti.

Komiteyi denetleyen BM İnsan Hakları ofisine yılda yaklaşık 30 milyon yen katkıda bulunulduğunu belirten Kitamura, bu fonların 2005'ten bu yana Komite için kullanılmadığını ifade etti.

Kitamura ayrıca, Komite üyelerinin, ülkenin kültür ve geleneklerini anlamalarına yardımcı olmak üzere Japonya'ya davet edilmesine yönelik programın da mevcut mali yılın sonuna kadar askıya alınacağını aktardı.

CEDAW, Ekim 2024'te, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Japonya'ya "babalık bağına sahip erkeklerin tahta oturabileceği" maddesini içeren 1947 İmparatorluk İşleri Kanunu'nu gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa ise "babadan oğula" geçen imparatorluk veraset sisteminin ülkenin temelleri ve kültürüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek bu çağrıya tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Japonya, Kültür, Güncel, Hukuk, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan CEDAW'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan CEDAW'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.