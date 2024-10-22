Japonya'dan İran'a İtidal Çağrısı - Son Dakika
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Japonya'dan İran'a İtidal Çağrısı

Japonya, Orta Doğu'daki gerginliğin artması üzerine İran'a itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

22.10.2024 13:16
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Japonya hükümeti, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasına karşı İran'a itidalli davranma çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 40 dakikalık görüşmede İvaya, İran'ın İsrail'e son saldırısı dahil Orta Doğu'da artan gerginlikten dolayı ülkesinin "ciddi kaygı" taşıdığını belirtti.

Daha fazla gerginliğin önlenmesi amacıyla İran dahil tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulunan İvaya, bölgede gerginliğin artması durumunda Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda İran'ın desteğini talep etti.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre ise Erakçi ile İvaya, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İki bakan, bölgede güvensizliğin artmasının önlenmesi, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes sağlanması ve İsrail'in saldırıları altındaki bu bölgelere insani yardımların gönderilmesi için uluslararası çabaların gerekliliğine vurgu yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görüşme ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan İran'a İtidal Çağrısı - Son Dakika

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