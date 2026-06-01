Japonya'dan Kuzey Kore'ye Zirve Çağrısı

01.06.2026 13:10
Başbakan Takaiçi, Kim Jong-un'a kaçırılan Japon vatandaşların iadesi için zirve düzenleme çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşların iadesine ilişkin iki ülke arasında zirve düzenlenmesi çağrısı yaptı.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kuzey Kore tarafından 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığı savunulan Japon vatandaşların iadesi talebiyle miting düzenlendi.

Başbakan Takaiçi, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a kendisiyle zirve yapma çağrısında bulundu.

İki ülkenin vatandaşları ve geleceği için Kuzey Kore lideri Kim ile "cesur bir adım atmak istediğini" belirten Takaiçi, "İki ülke için verimli bir ilişki kurmak amacıyla görüşmeler yapmaya ve somut adımlar atmaya hazırım." dedi.

Takaiçi, görevde olduğu sürece hiçbir seçeneği kenara itmeden atılım yapmaya ve "kaçırılma meselesini çözmeye" kararlı olduğunu ifade ederek, "Her iki ülkenin, refahı ve bölgesel barış ile istikrarı için birlikte çalışacağını umuyorum." diye konuştu.

Başbakan Takaiçi, göreve geldiğinden bu yana bu sorunu çözme konusundaki istekliliğini pek çok kez dile getirmiş, Kasım 2025'teki benzer bir mitingde ikili zirve için girişimde bulunduğunu belirtmişti.

Başbakan Takaiçi ayrıca, marttaki Washington ziyareti sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'tan işbirliği talebinde bulunmuştu.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, mart ayında, ülkesi ile Japonya arasındaki zirve olasılığını reddederek, Tokyo yönetiminin öncelikle "tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi" gerektiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusu

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları, iki ülke ilişkilerini en fazla etkileyen konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.

Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.

Kaynak: AA

