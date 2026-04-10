Japonya'dan Lübnan'a Destek Çağrısı

Japonya hükümeti, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek "Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" çağrısı yaptı.

Açıklamada "Japonya, uluslararası toplumun itidal çağrısına rağmen (İsrail'in) bu kara harekatından ciddi endişe duyuyor. Japonya, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyor." denildi.

"BM personeline yönelik saldırılar kabul edilemez"

İsrail'in saldırılarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin öldürüldüğü anımsatılan açıklamada, "BM personeline yönelik saldırılar kabul edilemez ve Japonya, UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınamakta." ifadesi kullanıldı.

Gidişatın "daha da kötüleşmesini önlemek" amacıyla Japonya hükümetinin bölgede "İsrail ve Hizbullah arası düşmanlıkların derhal sona erdirilmesini" talep ettiği vurgulanan açıklamada, "azami itidal ve diplomatik çözüm" çağrısı da yapıldı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, ABD ile İran arasındaki uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor