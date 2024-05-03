Japonya Dışişleri Bakanı Afrika'da Ekonomik İşbirliği Fırsatları Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya Dışişleri Bakanı Afrika'da Ekonomik İşbirliği Fırsatları Arıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Afrika\'da Ekonomik İşbirliği Fırsatları Arıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Afrika'da gözlemlediği ekonomi dinamiğinin Japonya ekonomisine fayda sağlayacağına inandığını bildirdi. Japonya hükümeti, Çin'in nüfuzunu artırması karşısında Afrika'da ikili siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatları arayışını sürdürüyor. Kamikava'nın Madagaskar, Fildişi Sahili ve Nijerya'yı kapsayan dış gezisi, Japonya'nın Afrika'da stratejik deniz hattında yer alan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gezi sonunda Kamikava, bölgeyle ekonomik kalkınma, barış ve istikrarın sağlanması alanlarında çalışılacağını belirtti.

03.05.2024 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Afrika'da gözlemlediği ekonomi dinamiğinin Japonya ekonomisine fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Afrika kıtasında Çin'in nüfuzunu artırması karşısında Japonya hükümeti ikili siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatları arayışını sürdürüyor.

Bakan Kamikava, 28 Nisan-2 Mayıs'ta sırayla Madagaskar, Fildişi Sahili ve Nijerya'yı kapsayan dış gezisini nihayete erdirdi.

Kamikava, Hint Okyanusu ülkesi Madagaskar'a giden ilk Japon Dışişleri Bakanı oldu.

Ulusal basında Hint Okyanusu ve Doğu Afrika arasında "stratejik deniz hattında" yer alan Madagaskar ziyaretinin önemi vurgulandı.

Mevkidaşı Rasata Rafaravavitafika ile görüşen Kamikava, hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Akabinde Fildişi Sahili'ne giden Japon Bakan, burada Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi.

Kamikava görüşmede, Batı Afrika ülkesi ile Japonya'nın ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılmasını ele aldı.

Daha sonra Nijerya'ya giden Kamikava, mevkidaşı Yusuf Tuggar ile görüştü.

Kamikava ve Tuggar görüşmede, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japon medyasında, anlaşmanın, "Afrika'nın en büyük nüfusa sahip doğal gaz üreticisi ülkesi" Nijerya ile yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dış gezisini tamamlayan Kamikava, yaptığı açıklamada, bölgeyle ekonomik kalkınma, barış ve istikrarın sağlanması alanlarında çalışılacağını söyledi,

Kamikava, gezisi sırasında gözlemlediği ekonomik dinamiğin Japonya ekonomisine fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Üç ülkenin en büyük ticari ortağının Çin olması dolayısıyla, kamuoyunda, ziyaretle Japonya'nın Afrika'da siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatları aradığına işaret ediliyor.

Kaynak: AA

Japonya hükümeti, Ekonomi, Japonya, Afrika, Japon, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Dışişleri Bakanı Afrika'da Ekonomik İşbirliği Fırsatları Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:33 Biden: Japonya ve Hindistan yabancı düşmanıdır, göçmenleri istemiyorlar Biden: Japonya ve Hindistan yabancı düşmanıdır, göçmenleri istemiyorlar
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
08:32 İstanbul Valisi Gül, basın mensuplarına yönelik talimat iddialarını yalanladı İstanbul Valisi Gül, basın mensuplarına yönelik talimat iddialarını yalanladı
00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
00:02 Kavga ettiği kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü Kavga ettiği kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 08:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Dışişleri Bakanı Afrika'da Ekonomik İşbirliği Fırsatları Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement