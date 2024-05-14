Japonya, Endonezya'nın MRT Projesine 900 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak - Son Dakika
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Japonya, Endonezya'nın MRT Projesine 900 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak

Japonya, Endonezya\'nın MRT Projesine 900 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak

Japonya hükümeti, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Hızlı Transit Tren Projesi'ne (MRT) 140,7 milyar yene (900 milyon dolar) kadar kredi sağlayacak. Japon hükümeti, 10 yıl ödemesiz olmak üzere toplamda 40 yıl sürede geri ödenebilecek olan kredi desteği ile 84,1 kilometrelik iki safhalı Doğu-Batı Hattı'nın inşasına destek verecek. Projenin ilk safhasının 2031'de tamamlanması planlanıyor.

14.05.2024 08:11
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Japonya hükümeti, Endonezya'nın Hızlı Transit Tren Projesi'ne (MRT) 140,7 milyar yene (900 milyon dolar) kadar kredi sağlayacak.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik ve Afrika İşleri Genel Müdürü Abdul Kadir Jailani ile Japonya'nın Cakarta Büyükelçisi Masaki Yasuşi görüştü.

Görüşmede "Yen Kredisi" anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Japon hükümeti, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki MRT'ye 140,7 milyar yene kadar kredi desteği verecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "Japon yeni" bazlı kredi, 10 yıl ödemesiz olmak üzere toplamda 40 yıl sürede geri ödenebilecek.

Kredi desteği toplamda 84,1 kilometrelik iki safhalı Doğu-Batı Hattı'nın inşasında kullanılacak.

Japonya'nın Cakarta Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, 2026'da başlayacak 24,5 kilometrelik ilk safha çalışmasının 2031'de tamamlanması planlanıyor.

Hızlı tren projesi kapsamında Kuzey-Güney Hattı'nın 15,7 kilometrelik ilk etabı 2019'da açılmıştı.

Cakarta'nın, hızlı ekonomik büyüme ve 11 milyonu aşan nüfusuyla ciddi trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, Endonezya'nın MRT Projesine 900 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak - Son Dakika
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