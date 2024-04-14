Japonya, İran-İsrail geriliminde taraflara sakinleşme çağrısı yapıyor

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Japonya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya, bu saldırının Orta Doğu'daki mevcut durumu daha da kötüleştireceğinden derin kaygı duymakta ve bu gerilimi şiddetle kınamakta" ifadesi yer aldı.

"Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için son derece önemli" değerlendirmesi yapılan açıklamada Japonya'nın, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik ilgili taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulunduğu bildirildi.

Deniz aşırı yaşayan Japon vatandaşlarının korunması için tüm önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, sürecin daha da kötüleşmesini önlemek için gerekli diplomatik çabaları göstermeye devam etme kararlılığı vurgulandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.