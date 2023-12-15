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Japonya, mültecilere eğitim sağlayan fona 3 milyon dolar bağışlayacak - Son Dakika
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Japonya, mültecilere eğitim sağlayan fona 3 milyon dolar bağışlayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, mültecilere eğitim sağlayan 'Eğitim Bekleyemez' fonuna 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Kamikava, mültecilerin bağımsız olmaları ve kendi ülkelerinde yeniden yapılanmaya katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve mesleki eğitimi teşvik ettiklerini belirtti.

Japonya, mültecilere eğitim sağlayan fona 3 milyon dolar bağışlayacak
15.12.2023 - 08:03,  Güncelleme: 08:04
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülkesinin, mültecilere eğitim sağlayan küresel fona yaklaşık 3 milyon dolar bağışlayacağını bildirdi.

Bakan Kamikava, Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Gazze Şeridi ve Ukrayna'da yerinden edilenlerin durumuna değinen Kamikava, mültecilere yönelik "Eğitim Bekleyemez" fonuna yaklaşık 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

"Savunmasız insanlara yalnızca yiyecek, su ve barınak sağlayarak" durumlarının iyileştirilemeyeceğini kaydeden Kamikava, gelecek odaklı ve uzun vadeli yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulundu.

Bakan Kamikava, "Japonya, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin eğitim ve mesleki eğitim yoluyla bağımsız olmalarına yardımcı oluyor. Kendi ülkelerindeki barışa ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunabilmeleri için yeteneklerini geliştirmelerini güçlü şekilde teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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İsviçre, Japonya, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, mültecilere eğitim sağlayan fona 3 milyon dolar bağışlayacak - Son Dakika
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