Japonya'nın güneybatısında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Japon yetkililer de Miyazaki eyaleti için tsunami uyarısı yayınladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Miyazaki ve çevre eyaletlerde yaralılar var

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası nükleer tesislerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini belirtti.

Hayaşi ayrıca, Miyazaki ve çevre eyaletlerde yaralılar olduğunun rapor edildiğini aktardı.

JMA'dan yapılan açıklamada, Miyazaki ve Koçi kıyılarında yaklaşık 20 ila 50 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendiği kaydedilirken, tsunami uyarısı yapılan bölgelerdeki kişilere deniz kıyısı ve nehir kenarlarından uzak durmaları tavsiye edildi.

Ulaşım hizmetleri aksadı

Deprem nedeniyle Miyazaki çevresindeki ulaşım hizmetleri aksadı. Yetkililer, Miyazaki Havalimanı'ndan Osaka ve Tokyo şehrine yapılan bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Kyushu Railway (JR Kyushu) firmasının işlettiği Kyushu ve Nishi Kyushu Hızlı Tren (Şinkansen) seferleri de kısmen durduruldu.

Ayrıca, Miyazaki'den ülkenin batısındaki Kobe kentine giden bir feribot seferi de iptal edildi.