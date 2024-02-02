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Japonya, Pasifik adaları liderlerini Tokyo'da buluşturacak - Son Dakika
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Japonya, Pasifik adaları liderlerini Tokyo'da buluşturacak

Japonya, Pasifik adaları liderlerini Tokyo\'da buluşturacak

Japonya hükümeti, Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini Tokyo'da buluşturacağı zirvede 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu anlatacak. Doğu Asya'nın Pasifik adaları bölgesinde Çin'in nüfuzunu artırma çabası karşısında Japonya hükümeti, ada ülkeleriyle gelecek odaklı diplomasi arayışında.

02.02.2024 08:01
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Japonya hükümeti, Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini Tokyo'da buluşturacağı zirvede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu anlatacak.

Doğu Asya'nın Pasifik adaları bölgesinde Çin'in nüfuzunu artırma çabası karşısında Japonya hükümeti, ada ülkeleriyle gelecek odaklı diplomasi arayışında.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Pasifik ülkelerinin liderlerinin 16 Temmuz'da Tokyo'da bir araya geleceğini söyledi.

Hayaşi, bölgesel ve küresel güvenlik ortamının gidişatının ele alınacağı zirve vasıtasıyla ülkesinin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu anlatacağını bildirdi.

Bölge geneli 18 ülkeden bakanlar ve üst düzey bürokratların katılacağı zirvede, deniz güvenliği, iklim değişikliği ve doğal afetle mücadele konuları da ele alınacak.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bakan Kamikava Yoko'nun, zirve hazırlığı kapsamında, gelecek hafta içinde Samoa ve Fiji'ye gideceği duyuruldu.

Bakan Kamikava, dış gezisinde buluşacağı mevkidaşlarına, "hukuka dayalı Serbest ve Açık Hint-Pasifik bölgesinin önemine" yönelik detayları vurgulayacak.

Kamikava, ocaktaki açıklamasında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak nitelemişti.

Bölgesel diplomasi hedefiyle Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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